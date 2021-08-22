Аэропорт Кабула закрыт для гражданских рейсов на 48 часов

Радикальное движение "Талибан" направило в аэропорт Кабула батальон сил специального назначения чтобы разогнать толпы людей, собравшихся у ворот. Тысячи афганцев пытаются улететь из страны. По приказу талибов все гражданские рейсы были отменены, аэропорт будет закрыт в течении двух дней. В воскресенье семь человек здесь стали жертвами давки. За последние дни в ходе различных инцидентов погибли не менее 20 человек. Ответственность за сложившуюся в воздушной гавани ситуацию боевики возлагают на Соединенные Штаты.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Пентагон подготовит рекомендации для президента Джо Байдена по вопросу продления эвакуации из Афганистана после 31 августа. "Мы продолжим оценивать ситуацию и будем работать изо всех сил, чтобы вывезти как можно больше людей. По мере того, как мы приближаемся к этой дате, мы подготовим рекомендации для президента. Мы продолжаем наши попытки разными способами связаться с гражданами США и помочь им добраться до летного поля", — сказал он.

Администрация президента США Джо Байдена приняла решение задействовать принадлежащие американским авиаперевозчикам гражданские самолеты для проведения эвакуации людей из Афганистана.

На этом фоне захватившие власть талибы обещают в ближайшее время объявить о новом правительстве.