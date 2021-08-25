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Афганистан

Афганистан: трудности эвакуации

 Кнарик Хачатрян
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Афганистан: трудности эвакуации
Авторское право  Jose Luis Magana/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.
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США активизировали усилия по эвакуации тысяч людей из Кабула после того, как талибы отказались продлить крайний срок полного вывода войск, назначенный на 31 августа. Это означает, что у почти 6000 американских военных, контролирующих международный аэропорт имени Хамида Карзая с 14 августа, осталось всего семь дней на завершение операции.

Пентагон заявил, что условия на катарской авиабазе Аль-Удейд, принимающей эвакуированных, не идеальны, но улучшаются.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы вывезти людей, чтобы ослабить там давление и поддержать этих людей на пути к их новой жизни. Мы все хотим, чтобы они были в безпопасности, чтобы весь этот процесс проходил гладко, недёжно, организованно", - сказал Джон Кирби, представитель Пентагона.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон настаивает на том, что движение "Талибан" должно гарантировать безопасный проход для беженцев и после 31 августа. Глава британского МИД Доминик Рааб объяснил, что в некоторых случаях уложиться в сроки не получится:

"В большинстве случаев речь шла о людях с одним-единственным британским гражданством, у которых есть соответствующие документы. Те из них, кто хотел покинуть страну, почти все уже доставлены домой. Но остались сложные случаи, случаи больших семей, в которых один из её членов имеет британское гражданство и документы - а другие нет. Над этим работает отличная наша команда в Кабуле и в Управлении по делам иностранцев и Содружества на улице Короля Чарльза. Они всё проверяют и направляют все эти оставшиеся дела по адресу".

258 эвакуированных из Афганистана прибыли во вторник в Бельгию. Сначала они были доставлены в Исламабад на бельгийских военных самолетах , а затем чартерным рейсом Air Belgium на авиабазу Мельсбрук.

Рано утром в среду в Вильнюс прибыли 14 афганских переводчиков, помогавших литовским войскам в Афганистане, и 36 членов их семей. До 31 августа Литва намерена вывезти ещё 150 афганцев. Для этого Вильнюс направил в Кабул дипломата и 10 спецназовцев.