Страны мира спорят о том, где разместить афганских беженцев

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что страна больше не может принимать афганских беженцев. "Пока я канцлер — этого не произойдет", — с таким заявлением он выступил в эфире местного телевидения. В своем "Твиттере" он также написал, что события в Афганистане драматичны, но нельзя повторять ошибки 2015 года и предложил направлять беженцев в соседние с Афганистаном страны. Он также напомнил, что в Австрии проживает одна из крупнейших афганских общин в мире в расчете на душу населения и указал на проблемы с интеграцией.

С 2015 года Австрия приняла 44 тысячи афганских беженцев, тем самым, по словам Курца, внеся сверхпропорциональный вклад.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, раскритиковал идеи по размещению беженцев из Афганистана в странах Центральной Азии до получения ими виз в США и Европу.

"Кто среди этих беженцев, откуда мы знаем? Их могут быть тысячи, а то и сотни тысяч, а, может быть, и миллионы. А у нас с этими ближайшими союзниками даже нет никаких визовых ограничений. Да граница-то какая? Тысячи километров! Сел на что угодно, хоть на машину, хоть на осла, и поехал по степи. И что мы будем с этим делать?" — обратил внимание Путин.

Ранее министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер предложил открыть центры размещения в в государствах, граничащих с Афганистаном.

На прошлой неделе министр по вопросам миграции Греции Нотис Митаракис призвал ЕС разработать общий ответ на сложившийся кризис и заявил, что Греция не станет воротами для нерегулируемого потока беженцев в Европу.

По данным ООН, 90% вынужденных переселенцев последние годы принимают соседние с Аганистаном страны, в основном Пакистан и Иран.