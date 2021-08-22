Семеро афганских беженцев погибли в давке в аэропорту Кабула

Семь человек погибли в давке в аэропорту Кабула. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.

После захвата талибами столицы Афганистана тысячи человек в страхе за свою жизнь пытаются попасть на эвакуационный рейс в Европу. У многих из них нет документов, и поэтому военные НАТО, охраняющие воздушную гавань, не пускают их внутрь.

Уже несколько дней у ворот аэропорта толпятся беженцы. Вокруг царит хаос, слышны выстрелы.

Между тем на севере страны, в Панджшерском ущелье, остатки правительственных войск под командованием Ахмада Масуда организовали ополчение. В пятницу силы сопротивления отбили у талибов три района провинции Баглан. Однако позже боевики вернули контроль над одним из них.

Талибы установили в стране законы шариата. В некоторых провинциях женщинам запретили ходить на работу, а девочкам — в школу. В других — таких ограничений пока нет.

Боевики патрулируют города и, как рассказывают местные жители, ищут тех, кто сотрудничал с западными посольствами и военными.

"Амнистия была предоставлена всем, кто раньше работал на правительство. Наши моджахеды не доставляют им никаких проблем, они могут продолжить жить свободно. Мы делаем всё возможное, чтобы обеспечить безопасность этих людей и их домов. Никто не должен их потревожить", — заявил боевик движения "Талибан" Хежран.

Тем не менее сами афганцы не доверяют обещаниям талибов и спасаются бегством. Многие из них прибывают на военную базе в Катаре. К эвакуации беженцев оттуда власти США планируют привлечь коммерческие авиакомпании.