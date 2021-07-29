Афганские талибы взимают плату за перевозку грузов в Пакистан

Захват движением "Талибан" ключевого КПП на границе с Пакистаном, привел к резкому увеличению затрат на грузоперевозки. Денег от дальнобойщиков теперь требуют и афганские таможенники, и талибы. Последние выдают свои собственные документы. Ежедневно к КПП Чаман Спин-Болдак едут сотни фур. Водителям, направляющимся в Пакистан, или Афганистан приходится нелегко.

Хидаятулла Кхан, водитель-дальнобойщик: "Мы погрузили виноград в Кандагаре. По дороге нам пришлось платить сборы. У нас по меньшей мере трижды вымогали деньги на общую сумму в 4000 афгани - это примерно 50 американских долларов. Как только мы отправились в путь, на одном контрольно-пропускном пункте с нас сняли 20 долларов. Приходилось платить и на других. А еще нам приходится терпеть грязные слова и оскорбления".

КПП Чаман-Спин-Болдак был закрыт Пакистаном для перевозок после того, как в начале месяца начались бои за контроль над переходом между талибами и афганскими силами безопасности. В минувший понедельник Пакистан, после консультаций с талибами, открыл границу.

Мохаммад Тахир, пакистанский торговец: "Талибы нас уважают. Люди довольны и спокойно пересекают границу. На данный момент есть некоторые сложности со стороны пакистанского правительства. Они открывают проезд в 8:00 и закрывают в 11:00. Талибы по этому поводу ведет переговоры".

Последние месяцы талибы захватили значительную часть территории страны. Всплеск насилия совпал с окончательной фазой вывода из Афганистана воинских контингентов США и НАТО.