Пакистан: Первез Мушарраф приговорен к смертной казни

Бывший президент и военный лидер Пакистана Первез Мушарраф заочно приговорен к смертной казни за государственную измену.

Вердикт был вынесен Специальным судом Пакистана и может быть обжалован, если бывший лидер вернется в страну из Объединенных Арабских Эмиратов, где находится с 2016 года.

Мушарраф отправился туда на лечение. Между ОАЭ и Пакистаном нет соглашения об экстрадиции.

Обвинения в отношении 76-летнего Мушаррафа, который занимал пост президента с 2001 по 2008 год, связаны с приостановлением им действия конституции и введением в стране чрезвычайного положения в 2007 году. Он также издал Указ о национальном примирении, который предусматривал снятие обвинения в коррупции со всех политических деятелей Пакистана, находившихся у власти с 1988 по 1999 год. Из-за противодействия оппозиционных партий Мушарраф был вынужден уйти в отставку в 2008 году.