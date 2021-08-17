Обещания "Талибана": первая пресс-конференция после захвата власти
Движение "Талибан" считает, что имеет право вводить исламские законы на территории Афганистана. Об этом заявил на первой пресс-конференции после захвата власти официальный представитель талибов Забихулла Муджахид.
Женщинам движение пообещало обеспечить их права при соблюдении законов шариата.
При этом талибы обещают сохранить свободу для СМИ, но с условием, что пресса не будет идти против национальных интересов.
Забихулла Муджахид заявил, что настал момент гордости афганской нации.
Также Муджахид заявил, что "Афганистан отныне станет страной, свободной от наркотиков", но при помощи международного сообщества.
По данным ООН, в 2020 году в Афганистане было произведено около 6,3 тыс. тонн опия (85% от общемирового производства). По оценкам экспертов, до 80% доходов "Талибана" до захвата власти формировалось именно за счет наркотиков.