Россия готовится сотрудничать с талибами

Пока европейские страны и США эвакуируют из Афганистана свои посольства, российские дипломаты делают талибам комплименты и сетуют лишь на то, что из-за отмены гражданских рейсов у некоторых сотрудников диппредставительства не получилось уехать в запланированный отпуск.

Кабул находится под контролем талибов чуть больше суток, и пока "впечатления хорошие", — заявил посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов. "Посольству гарантирована полная безопасность. При Ашрафе Гани был очень сильный терроризм. Почти каждый день в городе было три-четыре-пять взрывов", — отметил он.

В России движение "Талибан" — запрещено и считается террористическим. Впрочем, это не помешало представителям боевиков приехать в июле на переговоры в российский МИД, где талибы пообещали бороться с "Исламским государством" и искоренить наркотрафик.

"Мы "Талибану" не враги. Иначе бы они с нами никакого дела не имели и не гарантировали бы безопасность российского посольства в Кабуле. Да, у нас — контакты, мы этого не скрывали. Россия сейчас взяла на себя роль лидера в продвижении мирного диалога между теперь уже талибским Афганистаном и другими крупными международными партнерами", — считает политолог Владимир Сотников.

Но несмотря на в общем положительную риторику, Россия не спешит признавать "Талибан" законной властью. Как заявил спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов, сначала все члены Совбеза ООН должны убедиться, что боевики готовы вести себя "цивилизованно".

"Сегодняшней верхушке талибов в Кабуле никакая агрессия и никакой мировой халифат не нужен. Они будут заниматься устройством афганского, пусть даже исламского, государства. Они будут думать о реформах, об отсутствии протеста, об улучшении социального положения тех людей, которые их поддержали. А поддержало их большинство. То, что мы наблюдаем, — это победа исламского освободительного движения. Поэтому никакой внешней угрозы они не представляют. О чем можно говорить? Да, среди талибов есть отдельные группы экстремистов, но сами талибы — этот костяк талибов — будет против них бороться. Они будут заниматься государственными делами. Им нужны международные контакты как с разумным государством. Им нужны деньги. Они сделают все, чтобы к ним относились как к нормальному государству", — уверен политолог, доктор исторических наук Алексей Малашенко.

Сами талибы публично заявляют, что не будут вмешиваться в повседневную жизнь афганцев и не хотят международной изоляции страны. Однако, кроме России, с новыми властями Афганистана пока готов сотрудничать только Китай.