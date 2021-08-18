Талибы открыли огонь по демонстрантам

Талибы применили огнестрельное оружие для разгона массовой акции протеста в Джелалабаде на востоке Афганистана. По предварительным данным, есть убитые и раненые. Очевидцы говорят, что ситуация обострилась, когда демонстранты попытались снять символику исламистов.

Были сообщения и об избиении журналистов. Это подтверждает корреспондент агентства Pajhwok Бабрак Амирзада:

«Люди несли флаги Афганистана, скандировали "Да здравствует Афганистан!", говорили, что не позволят оскорблять национальный флаг. Мы вели фото и видеосъёмку, когда они дошли до перекрёстка. Пока я снимал, появились талибы. Они стали бить меня в спину оружием».

Поводом для протестов называют замену национальных флагов Афганистана символикой Исламского эмирата, провозглашённого движением «Талибан». Активисты обещают бороться с организацией, которую многие страны мира признают террористической:

«Вот я стою здесь, перед вам. Вы можете выпустить в меня хоть 30 пуль, убить меня. Я пожертвую жизнью за этот флаг. Моё правительство скоро вернётся, даст Бог».

Ранее с призывом к сопротивлению «Талибану» выступил вице-президент Афганистана Амрулла Салех. Он заявил, что по Конституции после бегства президента стал исполняющим обязанности главы государства. Сообщается, что сторонники Салеха уже ведут бои с талибами к северу от Кабула.