Умер начальник тюрьмы "Красных кхмеров"

В Камбодже скончался один из последних остававшихся в живых лидеров "Красных кхмеров", Канг Кек Иеу. Известный под партийным псевдонимом "товарищ Дуч", он отбывал пожизненный срок, и умер в Больнице кхмерско-советской дружбы в Пномпене.

Канг Кек Иеу был начальником тюрьмы, известной как "Отдел безопасности №21" или Туол-сленг. С 1975 по 1979 годы на территории бывшей школы в Пномпене содержались те, кого "Красные кхмеры" считали шпионами и идеологическими противниками.

Полагают, что через Туол-сленг прошли не менее 12 тысяч человек, по другим данным — более 20 тысяч. Когда вьетнамские войска освободили тюрьму в начале 1979 года, они нашли лишь семерых выживших.