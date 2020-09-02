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Камбоджа

Умер начальник тюрьмы "Красных кхмеров"

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 Павел Барсуков
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Канг Кек Иеу в марте 2020 г.
Канг Кек Иеу в марте 2020 г.   -   Авторское право  Mak Remissa/AP2009
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В Камбодже скончался один из последних остававшихся в живых лидеров "Красных кхмеров", Канг Кек Иеу. Известный под партийным псевдонимом "товарищ Дуч", он отбывал пожизненный срок, и умер в Больнице кхмерско-советской дружбы в Пномпене.

Канг Кек Иеу был начальником тюрьмы, известной как "Отдел безопасности №21" или Туол-сленг. С 1975 по 1979 годы на территории бывшей школы в Пномпене содержались те, кого "Красные кхмеры" считали шпионами и идеологическими противниками.

Полагают, что через Туол-сленг прошли не менее 12 тысяч человек, по другим данным — более 20 тысяч. Когда вьетнамские войска освободили тюрьму в начале 1979 года, они нашли лишь семерых выживших.

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