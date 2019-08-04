Скончался идеолог красных кхмеров

В Камбодже скончался Нуон Чеа, бывший премьер-министр страны, идеолог Красных кхмеров, находившихся у власти с 1975 до 1979 года. Он был одним из ближайших соратников Пол Пота. Несмотря на многочисленные серьёзные обвинения, Нуон Чеа оставался на свободе, заключив с властями сделку в 1998 году. Он жил в Пайлине – последнем оплоте красных кхмеров, недалеко от границы с Таиландом, и в 2003 году принял участие в голосовании на всеобщих выборах. В 2007 году он был арестован и предстал перед Международным трибуналом, который спустя семь лет признал его виновным в преступлениях против человечности и приговорил к пожизненному сроку. В прошлом году он был признан также виновным в геноциде этнических вьетнамцев и получил второй пожизненный срок. Нуон Чеа скончался в тюрьме в возрасте 93 лет.