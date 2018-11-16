Приговор бывшим лидерам "красных кхмеров"

В Камбодже приговорили к пожизненному заключению двух бывших лидеров режима «красных кхмеров». Такое решение вынес специальный трибунал, созданный в результате соглашения правительства страны и ООН. 92-летний Нуон Чеа и 87-летний Кхиеу Сампхан признаны виновными в геноциде своего народа.

Четыре года назад международный трибунал уже вынес им такой же приговор по обвинению в преступлениях против человечности. Речь идёт о периоде с 1975-го по 1979-й год, когда «красные кхмеры» находились у власти. По различным оценкам, жертвами репрессий стали тогда от двух до трёх миллионов человек – около четверти граждан страны. Обвинения в геноциде связаны с массовым уничтожением этнических вьетнамцев и мусульман народности чам.