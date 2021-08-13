Мировые премьеры в Сараеве

В столице Боснии и Герцеговины в 27 раз открывает свои двери крупнейший в юго-восточной Европе Сараевский кинофестиваль.

Посетить событие планируют сотни киноманов. В программе под открытым небом кинофестиваля состоится мировая премьера новой ленты от оскароносного боснийского режиссера Даниса Тановича "Десять с половиной" или "Не очень дружелюбное соседство".

В рамках программы спец показа пройдет мировая премьера киноальманаха "Письма с концов света" - хроника первых дней самоизоляции в 14 любительских фильмах, снятых в домашних условиях.

Директор кинофестиваля Мирсад Пуриватра сказал, что нынешняя ситуация с пандемией в Боснии и Герцеговине позволяет провести мероприятие очно.

"Это будет фестиваль, на котором люди вернутся в кинотеатры", - отметил он.

В программе 250 фильмов из 60 стран. Как ожидается, Премию Почетное сердце Сараево на кинофестивале вручат немецкому режиссеру Виму Вендерсу за особый вклад в киноискусство.

Кинофестиваль пройдет с 13 по 20 августа.