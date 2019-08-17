Открылся Сараевский кинофестиваль

В столице Боснии и Герцеговины открылся один из крупнейших кинофестивалей юго-восточной Европы - Сараевский. В этом году ему исполняется 25 лет.

Звезды мирового кинематографа съехались сюда, чтобы показать зрителю свои новые работы. На нынешнем фестивале будут представлены 270 лент из 56 стран мира.

Участники обращают внимание на важность подобных мероприятий.

Данис Танович, режиссер:

"Для нас вопрос культуры - это вопрос жизни и смерти. Наши потребности выше, чем просто желание поесть или выжить. Нам нужны подобные мероприятия, особенно в таких городах, как Сараево. Нам нужны люди, которые будут смотреть друг на друга, не держа в руках оружие. Я надеюсь, что политики поймут важность подобных культурных мероприятий, и начнут их поддерживать. Это не так уж сложно".

В этом году организаторы ожидают 100 тысяч зрителей, что в 6 раз больше, чем 25 лет назад.

Фестиваль продлится до 23 августа.