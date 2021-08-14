"Сердце Сараева" - Виму Вендерсу

Вим Вендерс удостоен особой награды 27-го Сараевского кинофестиваля. "Почётное Сердце Сараева" было вручено известному немецкому режиссёру "за выдающийся вклад в искусство кино" на церемонии открытия форума, прошедшего в прошлом году в режиме онлайн.

"Мы очень рады, что можем отдать должное выдающемуся мастеру, который всегда предлагал зрителю незабываемые истории и эмоции", - отметил директор фестиваля Мирсад Пуриватра.

"У меня такое ощущение, будто сбылись все мои мечты, - сказал, принимая награду, Вим Вендерс. В субботу ему исполнилось 76 лет. - Вот уже полтора года, как я никуда не выезжал, полтора года, как не смотрел фильмов с другими людьми. Не могу поверить в это счастье, которое мы переживаем сегодня. Этот приз имеет форму сердца. Именно серцем я снимаю свои фильмы. Вот почему эта награда для меня особенная".

Режиссёр-повествователь, сценарист, фотограф и продюсер, Вим Вендерс возвращается в Сараево 10 лет спустя - в 2011 году он приехал сюда впервые, чтобы представить свой революционный документальный 3D-фильм "Пина", номинированный на Оскар. В своё время ленты "Американский друг", "Небо над Берлином" и "Положение вещей" вывели Вендерса в пионеры нового немецкого кино. А его фильм "Париж, Техас" получил Золоту пальмовую ветвь в Каннах.

Фестиваль в Сараево был основан в начале 90-ых как символ сопротивления во время осады города. Его организаторы уделяют особое внимание продвижению фильмов из Юго-Восточной Европы.

В рамках Сараевского кинофестиваля Вим Вендерс даст мастер-класс, а зрители смогут посмотреть ретроспективу его фильмов.

Праздник кино в Сараеве продлится до 20 августа. 06 г.).