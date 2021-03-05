Объявлены призёры Берлинского кинофестиваля

Главный приз международного Берлинского кинофестиваля достался сатирической картине "Неуместных трах, или Сумасшедшее порно" румынского режиссера Раду Жуде.

Фильм рассказывает об учительнице истории в престижной школе, чья карьера оказывается под угрозой после того, как в интернет попадает ролик интимного характера с ее участием.

Обладателем серебряного медведя за лучшую режиссерскую работу стал Денеш Надь из Венгрии, снявший драматический фильм "Естественный свет" о событиях Второй мировой войны. Гран-при фестиваля получила лента "Колеса удачи и фантазии" японского режиссера Рюсукэ Хамагути, рассказывающая три истории о двух женщинах. Награду за лучший сценарий присудили черно-белой картине "Вступление" южнокорейского режиссера Хон Сан-су.

Начиная с этого года организаторы Берлинале приняли решение уйти от гендерного принципа при присуждении наград. Приз за лучшую главную роль получила немецкая актриса Марен Эггерт, сыгравшая в фильме "Я твой человек" немецкого режиссера Марии Шрадер. Билла Кизлингер, исполнившая роль в фильме "Лес — я вижу тебя повсюду" венгерского режиссера Бенедека Флигауфа удостоена за лучшую роль второго плана.

Из-за пандемии коронавируса фестиваль проходил в онлайн-формате. В июне проведут второй этап смотра офлайн для обычных зрителей и торжественную церемонию награждения победителей.