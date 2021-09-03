Daimler не собирается уступать экологам

Руководство автоконцерна Daimler "не видит оснований" для того, чтобы уступить требованиям двух организаций по защите окружающей среды. В пятницу Greenpeace и Deutsche Umwelthilfe призвали транснациональную компанию со штаб-квартирой в Штутгарте "прекратить" продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2030 году.

Помимо Daimler, адвокаты экологических организаций пригрозили подать в суд на BMW и Volkswagen.

"Среди прочего мы требуем, чтобы автомобильные концерны отказались от двигателей внутреннего сгорания к 2030-му, а крупнейшая немецкая компания Wintershall прекратила разработку новых месторождений нефти и газа не позднее 2026 года", - заявил Маттиас Вальтер, представитель Deutsche Umwelthilfe (Экологическое действие Германии).

"Мы в нашем обращении даём компаниям достаточно времени: так, у VW есть время до конца октября, чтобы ответить, готовы ли они пойти по этому пути. Мы считаем, что серьёзное обсуждение может и должно состояться. Если не будет принято удовлетворяющее нас заявление, мы подадим иск", - добавляет Рода Верхайен, адвокат истцов из Greenpeace.

Адвокаты Greenpeace и Deutsche Umwelthilfe добиваются от автопроизводителей юридических обязательств не выпускать на рынок модели на традиционном топливе. В начале этого года те же юристы подали успешный суд в отношении правительства Германии, заставив его скорректировать свои планы по сокращению выбросов СО2.