По улицам верблюда водили: Венгрия может превратиться в полупустыню?

Верблюды недалеко от венгерского парламента - все еще необычная картина. Но надолго ли?

Экологи говорят, что в течение нескольких десятилетий огромная часть Венгрии может превратиться в пустыню, если правительство не изменит свою климатическую стратегию. В противном случае венграм придется менять автомобили на "корабли пустыни", чтобы пробираться через песчаные дюны.

Протестующие говорят: 40% озера Веленце недалеко от Будапешта высохло, регион Кишкуншаг превратился в полупустыню, но меры по сохранению водных ресурсов все еще недостаточны.

По словам руководителя "Партизанского движения зеленых", в Венгрии не хватает воды объемом в два озера Балатон, поскольку влаги испаряется на четверть больше, чем оседает.

Деревья умирают, выживают только очень стойкие травы. Вскоре вы увидите только однородные глинистые песчаные дюны и сухую растительность у дороги Багатур Суботай представитель "Партизанского движения зеленых"

По мнению защитников окружающей среды, этой апокалиптической картины еще можно избежать, если потребность в воде венгерского сельского хозяйства значительно сократится.