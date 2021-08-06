Золото, серебро и две бронзы ОИ: Россия снова на пятом месте

Россиянин Заурбек Сидаков стал олимпийским чемпионом Токио-2020 по вольной борьбе в весовой категории до 74 кг. В финальном поединке он победил представителя Беларуси Магомедхабиба Кадимагомедова со счетом 7:0.

Кроме того, в вольной борьбе России уже гарантирована как минимум серебряная медаль в весовой категории до 97 кг. Российский борец Абдулрашид Садулаев в полуфинале победил кубинца Рейнериса Саласа Переса со счетом 4:0 и 7 августа сразится за "золото" с американцем Кайлом Снайдером.

Абдулрашид Садулаев и Рейнерис Салас Перес Aaron Favila/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Также за "бронзу" в весовой категории до 65 кг поборется россиянин Гаджимурад Рашидов. В полуфинале он проиграл японцу Такуто Отогуро со счетом 2:3 и отказался жать сопернику руку после поединка.

Гаджимурад Рашидов и Такуто Отогуро Aaron Favila/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Сидаков принес сборной России 17-ую золотую медаль. Теперь в ее активе 62 медали. Национальная команда снова поднялась на 5-е место в в общем медальном зачете.

Кроме "золота" в вольной борьбе копилка сборной России в пятницу пополнилась одним "серебром" и двумя "бронзами".

Серебряным призером стал боксер Муслим Гаджимагомедов в весовой категории до 91 кг. При этом спортсмен заявил, что эта награду он носить не будет.

"Нет желания ее носить. Приезжали за золотой медалью. Я ее не выкину, но не на видном месте буду хранить", - сказал Гаджимагомедов.

Кубинец Хулио ла Крус после финального поединка с Муслимом Гаджимагомедовым Themba Hadebe/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Обладателями бронзовых наград стали велогонщицы Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская в мэдисоне и боксер Зенфира Магомедалиева в весовой категории до 75 кг. В пятницу разыгрывается 23 комплекта медалей.

В субботу в Токио будет разыграно 34 комплекта медалей. Олимпиада завершится 8 августа.