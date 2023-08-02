Борьба вуду: не можешь одолеть соперника на ринге? Используй магию!

Бокс с элементами магии. В Демократической Республике Конго прошли соревнования по борьбе вуду. Это очень популярный в стране вид спорта, в котором участники борются друг с другом не только физически, но и с помощью магии. Поединок оценивается по трем критериям: техника, смелость и магия. Чтобы подготовиться, борцы готовят заклинания для использования на ринге или общаются со своими "призраками" или "фетишами" - животными или предметами, которые, по их мнению, наделены магической силой или в которых обитает дух.

Бокс с элементами магии. В Демократической Республике Конго прошли соревнования по борьбе вуду. Это очень популярный в стране вид спорта, в котором участники борются друг с другом не только физически, но и с помощью магии. Поединок оценивается по трем критериям: техника, смелость и магия. Чтобы подготовиться, борцы готовят заклинания для использования на ринге или общаются со своими "призраками" или "фетишами" - животными или предметами, которые, по их мнению, наделены магической силой или в которых обитает дух.