Заур Угуев принёс России вторую золотую олимпийскую медаль в вольной борьбе

Россиянин Заур Угуев принес России золотую олимпийскую медаль в вольной борьбе в весовой категории до 57 кг.

В финальной схватке Угуев одолел представителя Индии Кумара Рави со счетом 7:4. Бронзовые медали завоевали Нурислам Санаев из Казахстана и американец Томас Гилман.

26-летний Угуев - двукратный чемпион мира (2018, 2019), а также серебряный (2018) и бронзовый (2017) призер чемпионатов Европы. В 2019 году борец завоевал бронзу на Европейских играх.

Это второе олимпийское золото для России в вольной борьбе.

В весовой категории до 86 кг бронзовую медаль завоевал россиянин Артур Найфонов, одолев Джабраила Шапиева из Узбекистана со счетом 2:0.

Также в четверг российская легкоатлетка Анжелика Сидорова стала серебряным призером в прыжках с шестом.

Сборная России, завоевавшая 16 золотых, 22 серебряных и 20 бронзовых медалей, поднялась на пятое место в медальном зачете.