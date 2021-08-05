Первое "золото" в боксе: россиянин Батыргазиев победил американца Дьюка Рэгана

Российский боксер Альберт Батыргазиев победил американца Дьюка Рэгана в финальном поединке в весовой категории до 57 кг на Олимпийских играх в Токио.

Бой завершился победой россиянина раздельным решением судей (3:2). Для российских боксеров это золото стало первым на Олимпиаде в Токио.

Медальный пьедестал в боксе (категория до 57 кг) UESLEI MARCELINO/AP

Батыргазиев начал заниматься кикбоксингом в возрасте 7 лет, на боксе же он сконцентрировался лишь в 2016 году.

23-летний Батыргазиев - четырехкратный чемпион России. В профессиональном боксе он одержал три победы в трех поединках. 23-летний Рэган - серебряный призер чемпионата мира (2017) и Панамериканских игр (2019). Бронзовые медали достались ганцу Сэмуэлю Такию и кубинцу Ласаро Альваресу.

Во время послематчевой фотосессии ганский спортсмен пытался в шутку отнять медаль у россиянина, на что тот улыбнулся и приобнял ганского спортсмена.

Батыргазиев принес сборной России 15-ю золотую медаль, национальная команда поднялась на пятое место в медальном зачете, обойдя британцев. Также на счету российских спортсменов 21 серебряная и 19 бронзовых наград. На первом месте идут китайцы (33-24-16), второе место занимают американцы (27-34-24), третье - японцы (21-7-13), четвертое - австралийцы (17-4-18).