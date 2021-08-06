Тренеров Тимановской лишили аккредитации

В связи со скандалом вокруг белорусской бегуньи Кристины Тимановской Международный олимпийский комитет (МОК) отозвал аккредитации двух её тренеров - Артура Шимака и Юрия Моисевича.

Сообщение о решении, принятом в рамках расследования дисциплинарной комиссии, появилось в официальном аккаунте МОК в Twitter. В нём также говорится, что отстранение тренеров принято "в качестве временной меры в интересах благополучия белорусских спортсменов, которые все еще находятся в Токио". Шимака и Моисевича обязали немедленно покинуть Олимпийскую деревню.

Кристина Тимановская получила гуманитарную визу Польши и сейчас находится в Варшаве. Она заявила, что вернётся в Республику Беларусь, когда это будет для неё безопасно. Тимановская считает, что на родине её могут посадить в тюрьму.

Скандал в Токио разразился, когда спортсменка, заявленная спринте, раскритиковала тренерский штаб, заставлявший её выступить в эстафете. После отказа, по словам Тимановской, её отстранили от участия в Олимпиаде и пытались вывезти в Минск.