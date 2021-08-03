Кристина Тимановская: "Все, что меня волнует, это - моя безопасность"

Белорусская бегунья Кристина Тимановская, получившая польскую гуманитарную визу, готовится отправиться в Варшаву. Во вторник спортсменка рассказала СМИ, что в Европе она хочет встретиться с помогавшими ей людьми и принять решение, что делать дальше. Тимановская объяснила, почему она боится возвращаться на родину.

Кристина Тимановская, легкоатлетка: "Мне явно давали понять, что по возвращении домой, меня точно будет ждать какое-то наказание. А, если вдруг, откажусь ехать домой, выйду на дистанцию 200 метров и пробегу ее, то, скорее всего, меня уволят с работы, выгонят из национальной команды. Были такие тонкие намеки, что этим дело не закончится".

Несколько дней назад в соцсетях Тимановская раскритиковала намерение спортивных чиновников привлечь ее к эстафете, заявив, что это - не ее профиль. Руководство белорусской команды решило отстранить бегунью от выступлений и вернуть домой якобы "в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием". В аэропорту девушка обратилась в японскую полицию. Поддержку ей предложили несколько европейских стран. Тимановская попросила убежища в Польше. Атлетка поделилась тем, что ее обеспокоит сейчас.

Кристина Тимановская, легкоатлетка: "Очень бы хотелось на самом деле продолжить свою спортивную карьеру, потому что мне еще только 24 года. У меня были планы, как минимум, еще на две Олимпиады". "На данный момент все, что меня волнует, это - моя безопасность".

Расследование иницедента с Кристиной Тимановской начинает Международный олимпийский комитет. Об этом сообщил пресс-секретарь МОК Марк Адамс, отметив, что нужно во всем разобраться и выслушать все стороны, а это займет время.