Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская вылетела из Токио в Вену.

При этом до последнего момента предполагалось, что спортсменка отправится не в Австрию, а в Польшу, которая выдала ей гуманитарную визу. Однако приехав в аэропорт из польского посольства, где Тимановская провела последние два дня, бегунья села на рейс до австрийской столицы.

На прошлой неделе Кристина Тимановская подвергла критике белорусский тренерский штаб, решивший задействовать её в эстафете 4 по 400 метров, хотя спортсменка выступает в спринте. После этого руководство команды решило отстранить девушку от Олимпиады и отправить в Минск, объяснив это её "эмоционально-психологическим состоянием". Легкоатлетке купили билет в Стамбул, но уже в аэропорту она отказалась садиться в самолет, заявив, что её пытаются вывезти из Японии без её согласия, а затем попросила политическое убежище в Европе.

"Международный олимпийский комитет назначил дисциплинарную комиссию, которая установит факты в деле Кристины Тимановской и выслушает двух официальных лиц, Артура Шумака и Юрия Моисевича, которые предположительно были вовлечены в этот инцидент", — сообщил пресс-секретарь МОК Марк Адамс.

В негосударственном Белорусском фонде спортивной солидарности (БФСС) заявили, что решение о вывозе спортсменки из Токио принимал сам Александр Лукашенко. Перед началом Олимпиады президент Беларуси говорил, что спортсменам, которые не завоюют наград, в страну "лучше не возвращаться".