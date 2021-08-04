Тимановская прилетела в Варшаву

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская прилетела в среду вечером в Варшаву из Вены после инцидента на Олимпийских играх в Токио. Изначально планировалось, что она напрямую вылетит в Варшаву, так как Польша выдала спортсменке гуманитарную визу. Маршрут был изменен из соображений безопасности. Тимановская попросила политическое убежище после того как руководство белорусской команды решило отстранить девушку от Олимпиады и отправить ее в Минск

"Она не обращалась за предоставлением убежища к австрийским властям, поэтому из вены она полетела в Польшу", — заявил госсекретарь Австрии Магнус Бруннер.

Международный олимпийский комитет обещает провести тщательное расследование действий белорусской делегации в отношении Тимановской.

"Она воспользовалась предоставленным ей инструментом, чтобы пересечь польскую границу и оказаться на территории Польши", — говорит заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

Скандал в Токио произошел после того как тренерский штаб распорядился задействовать Тимановскую в эстафете, хотя спортсменка выступает в спринте, так как две белорусские бегуньи были отстранены в связи с отсутствием необходимого количества допинг-проб. Тимановская утверждает, что её насильно пытались вывезти из Японии в Беларусь.