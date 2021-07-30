Олимпийская ночь принесла россиянам два "золота"

Ночь в Токио принесла российской сборной еще два "золота". Пловец Евгений Рылов стал лучшим в финальном заплыве на 200 м на спине, при этом установив новый олимпийский рекорд на этой дистанции - 1 минута 53,27 секунды (мировой рекорд по-прежнему принадлежит американцу Аарону Пирсолу - 1.51,92).

Ранее спортсмен уже отличился на Играх. 27 июля он пришел к финишу первым и на дистанции 100 метров с рекордом Европы (51,98). Тогда она стал стал первым с 1996 года россиянином, победившим в плавании в бассейне на Олимпиаде.

Рылову - серебряный призер Токио-2020 и в эстафете 4х200 метров вольным стилем.

Еще одна героиня - Виталина Бацарашкина. Россиянка выиграла "золото" в стрельбе из пневматического пистолета на 25 м, показав лучший результат в финале — 38 баллов (новый олимпийский рекорд) и став двукратной олимпийской чемпионкой. Именно она принесла первую награду высшей пробы в актив команды, выступающей под флагом ОКР (стрельба на 10 м).

Вместе с Артемом Черноусовым она завоевала "серебро" и в стрельбе из пневматического пистолета с расстояния 10 метров в соревнованиях смешанных команд.

"Не думала, что вернусь на Родину со столь внушительным медальным багажом: такие мысли отвлекают и все летит в тартарары. Оба токийских финала были одинаково сложные, а больше всего с Игр я запомню три момента – когда стояла на олимпийском пьедестале", - говорит стрелок.

Сенсационной стала победа и 25-летнего российского дзюдоиста Тамерлана Башаева в четвертьфинале над самим Тедди Ринером. Француз, самый молодой чемпион мир в истории дзюдо (в 2007 году он завоевал титул в возрасте 18 лет и 5 месяцев) не проигрывал на крупных турнирах в весовой категории свыше 100 кг 12 лет подряд - с 2009 года.

Отныне в копилке россиян - десять золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых медалей.

30 июля в Токио будет разыгран 21 комплект наград, в том числе, в стрельбе из лука, фехтовании, дзюдо, теннисе, прыжках на батуте, бадминтоне лёгкой атлетике и настольном теннисе.