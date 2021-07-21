Светлана Тихановская: "Линия фронта проходит через Беларусь"

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская продолжает насыщенное переговорами турне по США, в ходе которого призывает своих высокопоставленных визави - представителей Госдепартамента, советника президента по национальный безопасности - подержать гражданское общество и независимые СМИ республики, а также ввести дополнительные санкции против режима Лукашенко.

"Президент Байден говорит, что в мире сегодня развернута борьба между автократией и демократией. Линия фронта в настоящий момент проходит через Беларусь", - подчеркнула она.

Тем временем президент Александр Лукашенко также активизирует усилия на дипломатическом фронте. Он призвал свою команду пересмотреть целесообразность содержания больших диппредставительств в ЕС и сосредоточиться на традиционно дружественных странах.

Официальный Минск заявил, что поддержка России полностью перекроет возможные последствия для республики от санкций Запада. Они были введены после инцидента с посадкой лайнера Ryanair и ареста оппозиционера Романа Протасевича.