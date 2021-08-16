Первый забег Тимановской после скандала на ОИ-2020

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская вышла на старт впервые после скандала на Олимпиаде в Токио.

В воскресенье она приняла участие в соревнованиях имени Вецлава Маняка, которые прошли в польском Щецине.

Тимановская принимала участие в забегах на 100 и 200 метров. Согласно официальным результатам, на обеих дистанциях она заняла третье место, и в итоге стала второй в двоеборье. В протоколах спортсменка фигурирует как представительница Беларуси.

В ходе олимпийских игр в Токио Тимановская, которая выступает в спринте, публично раскритиковала тренерский штаб белорусской команды за включение ее в состав женской эстафеты 4 по 400 метров без каких-либо обсуждений. После этого делегация страны решила отправить ее на родину.

Уже в аэропорту Токио Тимановская обратилась за защитой к полиции. Спортсменка заявила, что ее собираются вывезти в Беларусь под давлением и что она намерена просить убежища в Европе.

Позднее при содействии МОК и посольства Польши в Японии она отправилась в Австрию, а оттуда - в Польшу, которая предоставила ей гуманитарную визу.