Игры в Токио: "золото" Дюплантиса и выстраданная "бронза" Байлз

На Олимпиаде в Токио американка Симона Байлз завоевала бронзовую медаль в упражнениях на бревне. Чемпионкой стала китаянка Гуань Чэньчэнь. На втором месте ее соотечественница Тан Сицзин. Байлз, пропустившая почти весь турнир из-за тяжелого психологического состояния, сказала, что гордится собой.

Ямайская бегунья Элейн Томпсон заняла первое место в беге на 200 метров, преодолев дистанцию за 21,53 секунды. Теперь в активе Томпсон четыре олимпийских золота. "Серебро" у спортсменки из Намибии Кристин Мбомы, "бронза" у американки Габриэль Томас.

В забеге на 800 метров "золото" взяла 19-летняя американская спортсменка Эйтинг Му. "Серебро" добыла британка Кили Ходжкинсон, третьей к финишу пришла Рэйвин Роджерс из США.

Швед Арман Дюплантис выиграл золотую олимпийскую медаль в прыжках с шестом с результатом 6,02 м. Второе место занял американец Кристофер Нильсен. Третье - бразилец Тиаго Браз да Силва.

Испания в дополнительное время одолела Японию и вышла в финал футбольного турнира Олимпиады, где сыграет с командой Бразилии. Решающая встреча состоится 7 августа.

В медальном зачете сборная Олимпийского комитета России занимает пятое место. На первой строчке - располагается команда Китая, вторыми идут американцы, третьими - хозяева Олимпиады японцы, на четвертом месте Австралия.