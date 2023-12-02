Дзюдо: победный старт сборной Японии на домашнем Большом шлеме

В Токио проходит последний турнир сезона. Лидерами медального зачёта по итогам первого дня состязаний на татами стали японские дзюдоисты. По одному золоту взяли сборные Южной Кореи, Канады, Азербайджана и Нидерландов.

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Токио – столица дзюдо и самый большой город в мире. Футуристический мегаполис принимает одно из самых престижных соревнований мирового тура. За победу на турнире Большого шлема борются более 500 спортсменов.

В весе до 73 кг преимущество на татами продемонстрировал Хидаят Гейдаров. Оценка вадза-ари в решающем поединке с представителем Японии обеспечила победу азербайджанскому дзюдоисту.

Золотую медаль ему вручил президент Всеяпонской федерации дзюдо Шиничи Накамура.

Выход на татами в Японии ни с чем не сравнится. Это мой первый турнир Большого шлема в Токио. Я выступал здесь на чемпионате мира и даже был призёром. Но взять золото в Токио в финальном поединке с японским спортсменом, которому я много раз проигрывал – это совершенно особенное чувство. Хидаят Гейдаров азербайджанский дзюдоист, победитель турнира Большого шлема 2023 в Токио

В категории до 57 кг не было равных канадке Кристе Дегучи. Своим иппоном она доказала, что заслуживает победы в Токио.

Церемонию награждения провёл спортивный директор Международной федерации дзюдо (IJF) Майкл Тамура.

Когда я была маленькой, я наблюдала за поединками с трибун и просила автографы, а теперь я перешла на другую сторону. Теперь автографы просят у меня, и я надеюсь, что могу вдохновить кого-то на результат. Кто-то из этих детей будет здесь выступать. Я буду счастлива, если у них всё получится. Криста Дегучи канадская дзюдоистка, победительница турнира Большого шлема 2023 в Токио

В весе свыше 78 кг победу празднует японка Араи Мао, которая благодаря прекрасной работе в партере не оставила шансов своей французской сопернице Лее Фонтен.

Спортсменку наградил член исполнительного комитета IJF Жан-Люк Руж.

У мужчин в финале категории до 81 кг встретились Джунхван Ли и Маттиас Кассе. Борьба была напряжённой, но корейскому дзюдоисту хватило оценки вадза-ари, чтобы стать победителем.

Медали вручил генеральный казначей IJF Насер Аль Тамими.

В весе до 90 кг на глазах у местных болельщиков японец Мурао Санширо вырвал иппон, принёсший ему золото.

Его наградил Мохаммед Мериджа, директор по обучению и тренерской работе IJF.

В категории до 70 кг нидерландка Санне Ван Дейк провела мощный бросок ура-наге и выиграла в голден-скоре.

Свой очередной титул он получил из рук генерального секретаря IJF Лизы Аллан.

Как и ожидалось, японская сборная была в потрясающей форме. Иппон за иппоном хозяева турнира приводили зрителей в восторг! Это говорит о престиже токийского Большого Шлема.

Легенда дзюдо Сёхэй Оно раздавал автографы поклонникам.

В первый день соревнований мы стали свидетелями потрясающих выступлений лучших дзюдоистов. В воскресенье награды оспорят представители ещё восьми весовых категорий.