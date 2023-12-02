Дзюдо: победный старт сборной Японии на домашнем Большом шлеме

В Токио проходит последний турнир сезона. Лидерами медального зачёта по итогам первого дня состязаний на татами стали японские дзюдоисты. По одному золоту взяли сборные Южной Кореи, Канады, Азербайджана и Нидерландов.
Токио – столица дзюдо и самый большой город в мире. Футуристический мегаполис принимает одно из самых престижных соревнований мирового тура. За победу на турнире Большого шлема борются более 500 спортсменов.
В весе до 73 кг преимущество на татами продемонстрировал Хидаят Гейдаров. Оценка вадза-ари в решающем поединке с представителем Японии обеспечила победу азербайджанскому дзюдоисту.
Золотую медаль ему вручил президент Всеяпонской федерации дзюдо Шиничи Накамура.
В категории до 57 кг не было равных канадке Кристе Дегучи. Своим иппоном она доказала, что заслуживает победы в Токио.
Церемонию награждения провёл спортивный директор Международной федерации дзюдо (IJF) Майкл Тамура.
В весе свыше 78 кг победу празднует японка Араи Мао, которая благодаря прекрасной работе в партере не оставила шансов своей французской сопернице Лее Фонтен.
Спортсменку наградил член исполнительного комитета IJF Жан-Люк Руж.
У мужчин в финале категории до 81 кг встретились Джунхван Ли и Маттиас Кассе. Борьба была напряжённой, но корейскому дзюдоисту хватило оценки вадза-ари, чтобы стать победителем.
Медали вручил генеральный казначей IJF Насер Аль Тамими.
В весе до 90 кг на глазах у местных болельщиков японец Мурао Санширо вырвал иппон, принёсший ему золото.
Его наградил Мохаммед Мериджа, директор по обучению и тренерской работе IJF.
В категории до 70 кг нидерландка Санне Ван Дейк провела мощный бросок ура-наге и выиграла в голден-скоре.
Свой очередной титул он получил из рук генерального секретаря IJF Лизы Аллан.
Как и ожидалось, японская сборная была в потрясающей форме. Иппон за иппоном хозяева турнира приводили зрителей в восторг! Это говорит о престиже токийского Большого Шлема.
Легенда дзюдо Сёхэй Оно раздавал автографы поклонникам.
В первый день соревнований мы стали свидетелями потрясающих выступлений лучших дзюдоистов. В воскресенье награды оспорят представители ещё восьми весовых категорий.