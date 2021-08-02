Итоги 10-го дня Олимпиады в Токио

В десятый день Олимпийских игр в Токио было разыграно 20 комплектов наград.

Нидерландская легкоатлетка Сифан Хассан одержала победу в беге на 5 000 метров. 28-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 14 минут 36,79 секунды. Второе место заняла Хеллен Обири из Кении, третьей стала эфиопка Гудаф Цегай

Марокканский легкоатлет Суфиан Эль-Баккали стал первым в беге на 3 000 м с препятствиями 25-летний спортсмен преодолел дистанцию за 8 минут 8,90 секунды. На втром месте — Ламеча Гирма из Эфиопии, на третеьм — кениец Бенджамин Киген.

В финальных заездах в командном спринте велотрека китайские спортсменки заняли перво место, установив мировой рекорд — 31,804 секунды. Серебро у сборной германии, бронза — у россиянок.

32-летняя Немка Юлия Краевски завоевала золотую медаль по конкуру. Второе место занял британец Том Макивен, третье — австралиец Эндрю Хой.

Кубинец Михаи́н Ло́пес Ну́ньес стал первым в мире четырехкратным олимпийским чемпионом по борьбе. В весовой категории до 130 кг в греко-римской борьбе он одолел грузина Якоба Каджаю со счетом 5:0.

В медальном зачете лидирует Китай. На втором месте — США, на третьей позиции — Япония. Россия идет на пятом месте. С начала летней Олимпиады российские спортсмены выиграли уже 50 медалей.