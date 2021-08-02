Синематика Болоньи отреставрировала фильм с Энрико Карузо

В честь столетия со дня смерти Энрико Карузо синематека Болоньи покажет единственный сохранившийся фильм "Мой кузен" с участием знаменитого итальянского тенора.

Карузо играет в картине две роли: популярного оперного певца и его двоюродного брата — бедного скульптора.

"Мы выяснили, что лента существует. Кажется, многие ученые и поклонники Карузо не знали, что он был актером в игровом фильме под названием "Мой кузен", — говорит профессор истории кино Падуанского университета Джулиана Мушио.

Картина была снята в 1918 году как "немое кино", голос певца записали отдельно.

"Звук и видео удалось синхронизировать. И это невероятный опыт, потому что можно по-настоящему увидеть, как Карузо поет арию, запись которой стала первой пластинкой, проданной в количестве более миллиона копий в мире. Карузо — первая звезда сцены. В то время он был очень популярен. Он появлялся в прессе и в кинохрониках", — продолжает Джулиана Мушио.

Несмотря на это фильм продержался в кинотеатрах очень недолго, а его копии были утеряны. В конце концов специалистам удалось найти дубльнегатив ленты в библиотеке Шведского института кино.