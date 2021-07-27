Французский кинотеатр "Эдем" включен в Книгу рекордов Гиннесса

Это "Эдем" - кинотеатр, открытый 132 года назад. Он расположен на юге Франции, в портовом городе Ла-Сьота, недалеко от Марселя. Здесь демонстрировались первые фильмы братьев Люмьер. В июле нынешнего года, "Эдем" был официально включен в Книгу рекордов Гиннесса как самый старый действующий кинотеатр в мире. Директор "Эдема" - Мари-Лор Смиловичи - правнучка его исторических владельцев.

Мари-Лор Смиловичи, директор кинотеатра "Эдем": "Кинотеатр построен в 1889 году. Вы можете заметить особенность этой архитектурной конструкции. Она не изменилась с момента строительства и больше похожа на театральное помещение, нежели кинозалы, хорошо нам знакомые в настоящее время".

Именно в Ла-Сьоте в 1896 году Люмьеры сняли один из первых своих фильмов "Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота". В кинотеатре "Эдем" первый киносеанс состоялся в самом конце XIX века.

Ги Анфосси, библиотекарь: "Двадцать первого и двадцать второго марта 1899 года демонстрировались фильмы, снятые компанией братьев Люмьер. И вот такая интересная деталь. На афише указано буквально следующее: "Это зрелище - абсолютно нравственное, и имеющее отношение к науке. Это нравится как взрослым, так и детям. Вы можете брать детей с собой без каких-либо опасений".

Более века в "Эдем" приходят люди, чтобы погрузиться в волшебный мир кино, как только погаснет свет.