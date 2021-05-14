Первое кино в космосе — русский «Вызов»

Государственная комиссия завершила медицинский и творческий отбор кандидатов на участие в космическом полете для съёмок художественного фильма «Вызов», рекомендовав к назначению в основной экипаж актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко, а в дублирующий экипаж — актрису Алёну Мордовину и оператора Алексея Дудина.

«1 июня начинается интенсивная подготовка, — рассказал генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. — Она включает в себя и лётную подготовку, и прыжки с парашютом, и работу на Земле, и отработку нештатных ситуаций, которых может быть тысяча и одна».

Художественный фильм «Вызов» — совместный проект корпорации «Роскосмос», «Первого канала» и студии «Yellow, Black and White», которые ставят перед собой научно-просветительские задачи.

«Для нас было важно то, что мы сможем помочь "Роскосмосу" не только в осуществлении научного проекта, но и в осуществлении проекта возвращения энергии, любви и страсти народной к теме пилотируемой космонавтики», — объяснил генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст.

Принять участие в конкурсе могли все желающие, хотя предпочтение отдавалось профессиональным актрисам. Полёт на Международную космическую станцию запланирован на 5 октября. Приблизительно тогда же туда прилетят и американские актеры для съёмок своего фильма с участием Тома Круза.