Реставрация "Наполеона" Абеля Ганса: 12 лет труда и 100 км кинопленки

Французская синематека обещает до конца года завершить грандиозный проект по восстановлению шедевра немого кинематографа - ленты Абеля Ганса "Наполеон" 1927 года. Его стоимость - 2,5 млн ерво.

За спиной у специалистов - 12 лет титанического труда. Команда уже отреставривала около 100 км кинопленки, легковоспламеняющейся и находящейся зачастую на грани распада.

Собирать паззл приходилось из десятков копий, разбросанных по всему миру.

"Зритель 2021 года никогда не узнает, с чего мы начинали. Вот этот план мы создали из четырех различных кусков. И это вовсе не означает - наложили несколько швов. Перед вами настоящее кружевное плетение. Нам приходится расплетать кружева наших предшественников, при этом, не обрывая нити, а потом вновь создавать в соответствии с авторским сценарием правильный рисунок главной версии", - говорит Жорж Мурье, руководитель проекта.

Она длится более семи часов. Всего же существуют 22 варианта картины.

Лента не имела коммерческого успеха, но во многом опередила свое время. Это первый в мире фильм, снятый по технологии панорамного кино с одновременным использованием трех камер.