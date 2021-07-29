Токио: водный день

В Токио четверг — водный день.

Американец Калеб Дрессел установил олимпийский рекорд в плавании, преодолев 100 метров вольным стилем за 47,02 сек. Таким образом он завоевал уже второе золото на токийских Играх. У пловца из России Климента Колесникова — бронзовая медаль.

Китаянки завоевали золото в эстафете 4х200 м вольным стилем и установили мировой рекорд — 7 минут 40,33 сек. Американки пришли вторыми, на третьем месте австралийки.

В гонке парных двоек на 2000 м победу праздновали итальянские спортсменки Валентина Родини и Федерика Чезарини: они принесли своей стране первое в истории золото в женской академической гребле.

Среди мужчин в той же дисциплине победы добилась ирландская команда: Пол О'Донован и Финтан Маккарти принесли своей стране первое золото не просто на нынешней Олимпиаде, но за последние 9 лет.

А Австралийка Джессика Фокс стала первой в истории Олимпийской чемпионкой по слалому на каноэ: соревнования в этой дисциплине среди женщин на Играх состоялись впервые.

по итогам шестого дня неофициальный зачёт возглавляют хозяева олимпиады -- 24 медали, из них 15 золотых. Россия опустилась с четвёртого на пятое место.