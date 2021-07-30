Врачи призывают беременных женщин к вакцинации против COVID-19

Врачи призывают беременных женщин к вакцинации против коронавируса: количество госпитализаций будущих мам растет. Главный врач-акушер-гинеколог Англии Жаклин Данкли-Бент обратилась с открытым письмом к своим коллегам, указав на необходимость "рекламировать" вакцинацию среди готовящихся стать матерями при каждой удобной возможности, в частности, потому, что Delta-вариант повышает вероятность тяжелого течения заболевания. Особенно - в третьем триместре беременности.

Во Франции министр здравоохранения, невролог по специализации, Оливье Веран самостоятельно сделал вторую прививку члену правительства государственному секретарю по социальной экономике в правительстве Оливии Грегуар на пятом месяце беременности. С 3 апреля будущие роженицы вошли в приоритетную группу по вакцинации от COVID-19 (препаратами Pfizer/BioNtech и Moderna): делать прививку рекомендуется начиная со второго триместра - опыт клинического применения вакцины в первом пока недостаточный, отмечают французские гинекологи.

Ранее ВОЗ обновила рекомендации в отношении беременных, сообщив о повышенном риске у них тяжелого течения COVID-19. Речь идет о большей вероятности преждевременных родов и помещения новорождённых в отделение интенсивной терапии. Стратегическая консультативная группа по иммунизации (SAGE) настаивает на необходимости прививать будущих мама во вторую очередь - сразу после медперсонала, пожилых людей и лиц, страдающих хроническими заболеваниями.

В июле российские ученые Кемеровского государственного медицинского университета и Читинской государственной медицинской академиизаявили о том, что беременные в три раза чаще заражаются коронавирусом, чем остальное население, они чаще попадают в реанимационно-анестезиологические отделения (3,5% против 2,2%). Кроме того, роды заразившихся в 1,5 раза чаще заканчиваются кесаревым сечением, хотя в целом у 80% будущих рожениц заболевание протекает в легкой форме. Соответствующие выводы ученые сделали после проведения исследования в Сибири и на Дальнем Востоке.

При этом, по оценкам врачей, пока большинство беременных с опаской относятся к новым вакцинам. По данным организации Общественное здравоохранение Англии (Public Health England), сотни тысяч женщин отказываются от прививок. На сегодняшний день в этой части Соединенного Королевства хотя бы одну дозу получили около 51,7 тысяч беременных, две - 20,6 тысяч. Хотя с апреля британкам настойчиво рекомендуется сделать прививку препаратами Pfizer/BioNtech или Moderna (с перерывом в восемь недель между дозами), с тех пор в больницы Англии уже попала 171 женщина. 98% из них не были вакцинированы, только три получили одну дозу. Примерно у каждой третьей из них развилась пневмония, у каждой пятой начались преждевременные роды, каждая седьмая попала в реанимацию.

Таким образом, ежедневная госпитализация будущих мама с COVID-19 в Англии сегодня - печальная реальность. Причем в июле их доля среди других инфицированных, нуждающихся в стационарном лечении, выросла с распространением Delta-варианта коронавируса.

- Вакцины спасают жизни. Это еще одно суровое напоминание о том, что прививка от Covid-19 может уберечь вас, вашего ребенка и ваших близких от госпитализации, - заявляет Данкли-Бент.

Профессор Мариан Найт из Оксфордского университета отмечает, что последние данные показывают безопасность вакцинации для беременных и передачу антител новорожденным, а потому призывает бороться с дезинформацией. Она опирается, в частности, на исследование, опубликованное в The New England Journal of Medicine и проведенное в США, где вакцинация беременных стала возможной сразу же после начала прививочной кампании в декабре 2020 года. Со ссылкой на данные 35 тысяч женщин, получивших первую инъекцию (53,9% Pfizer/BioNtech и 46,1% Moderna), авторы заявляют, что "частота возникающих побочных эффектов у них аналогична той, что наблюдается у населения в целом" и "на сегодняшний день данные не указывают на какой-либо риск вакцинации для беременной женщины и будущего ребенка".

В том, что касается препарата "Спутник V", в июле Минздрав также обновил свои рекомендации, заявив о том, что данных о негативном влиянии вакцинации на течение беременности и перинатальные исходы нет. Ведомство настаивает на необходимости вакцинироваться от COVID-19 мужчинам и женщинам репродуктивного возраста на этапе планирования рождения детей. Из обновленной инструкции к препарату следует, что применять вакцину при беременности стоит только в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Для кормящих матерей она по-прежнему противопоказана.