Pfizer и Moderna подняли цены на вакцины от коронавируса

Фармацевтические компании Pfizer и Moderna подняли цены на свои вакцины от коронавируса для Евросоюза, пишет газета Financial Times.

Как сообщает британское издание, одна доза Pfizer теперь будет стоить 19,50 евро вместо 15,50, как это было раньше. Таким образом немецко-американская вакцина подорожает примерно на 25%.

В то же время стоимость одной дозы препарата Moderna повысится с 19 до 21,50 евро.

Разработчики ссылаются на данные третьей фазы испытаний, показавшие, что мРНК-вакцины — более эффективные, чем векторные препараты. Кроме того, риск возникновения побочных эффектов после их применения — ниже, чем у более дешевых вакцин AstraZeneca и Johnson&Johnson.

Как выяснили журналисты Financial Times, Евросоюз согласился закупать вакцину по новой цене.

Пересмотр стоимости препаратов произошел на фоне решения ряда европейских стран прививать жителей третьей дозой вакцины — через полгода после первых двух уколов.