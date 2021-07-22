"Дельта" атакует Европу: в скором времени это может привести к повышенной нагрузке на медучреждения

Кроме того, специалисты Всемирной организации здравоохранения предупреждают: пандемия окажет долгосрочное влияние на психическое здоровье людей. Многие переживают тревожные состояния - боятся заразиться, потерять работу. Вакцинация, констатируют медики - главное средство борьбы с пандемией. Должна ли иммунизация быть обязательной?

Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ, в интервью Euronews отметил: "ВОЗ призывает нас принимать любые меры с целью увеличить охват вакцинацией, если это приемлемо с юридической и социальной точек зрения. Но это не должно быть первым средством, потому что сначала мы должны попытаться понять, что думают люди, каковы их представления, а затем взаимодействовать с сообществами, которые не решаются пройти вакцинацию".

Откуда взялся вирус, унесший жизни более четырех миллионов человек? Это пытаются выяснить эксперты Всемирной организации здравоохранения. Когда стоит ожидать ответа на этот вопрос?

Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ:

"Все варианты рассматриваются и должны быть изучены, но нужно помнить следующее: когда проводилось расследование происхождения вируса MERS или SARS 1, потребовалось от 1 до двух с половиной лет , чтобы установить какую-то связь между вирусом и промежуточным хозяином. Так что это нормально, на расследование уходит какое-то время".

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус не исключил, что распространение нового коронавируса могло быть следствием "чрезвычайного случая в лаборатории" и призвал власти КНР к открытому сотрудничеству в ходе второго этапа изучения происхождения вируса. После этих заявлений китайский минздрав с возмущением отказал Всемирной организации здравоохранения в проведении аудита своих лабораторий. Пекин утверждает, что Уханьский институт вирусологии никогда не проводил опытов по разработке и созданию нового коронавируса.