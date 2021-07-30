"Большая двадцатка" взялась за культуру

Второй и заключительный день работы саммита министров культуры стран "Большой двадцатки" в Риме завершится принятием совместной декларации.

Культурный слет в формате 20 - первое мероприятие такого рода, в его рамках участники обсуждают такие вопросы, как охрана и реставрация памятников искусства, борьба с контрабандой, возрождение музеев после пандемии.

Министр культуры Италии Дарио Франческини напомнил: "Пандемия показала нам жизнеобразующую роль культуры. Пустые площади, закрытые музеи, кинотеатры, театры и библиотеки сделали наши города унылыми и скучными. И поэтому мы знаем, что именно культура станет ключом к восстановлению, двигателем инновационного, устойчивого и сбалансированного роста".

Участники саммита обсудят важность экологической стабильности для охраны памятников, это особенно актуально для Италии, хозяйки слета: в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО у нее рекордное число памятников - 58.