"Контрабанда" балканской культуры в Брюссель

Балканская музыка звучит в Брюсселе в этот раз с особым надрывом. Исполнители соскучались по сцене и друг другу. Из-за пандемии 15-й фестиваль Balkan Trafik! частично перенесён в интернет. Но как всегда сближает европейцев, при этом посланцы Юга и Востока демонстрируют яркую самобытность.

"Цель фестиваля - показать, что мы все одинаковые, с одной головой, двумя руками, двумя ногами, хотя между нами по-прежнему существуют граница, а раньше бывали войны и серьёзные проблемы, - говорит главный организатор Николя Виерс. - Под "балканским трафиком" подразумевают такие вещи, как контрабанду проституции ли перепродажу автомобилей, но здесь у нас - трафик культуры".

Зрители и слушатели могут создавать концертную атмосферу у себя дома, с помощью компьютерного или мобильного приложения. В этом могут участвовать со своей стороны музыканты.

Этот сербский пианист, репетирующй с известными болгарами и бельгийцами, рад, что есть возможность выступить, не нарушая требования карантина:

"Мы провели, как в тюрьме, уже год, и музыкантам очень тяжело не выступать перед публикой, - говорит Васил Хадзиманов. - Здесь тоже не присутствуют аудитория. Но хотя бы можем собираться виртуально, чтобы играть хорошую музыку и распространять её по всей планете".

Не нарушает социальную дистанцию и уличный художник из Хорватии. На стене брюссельского дома она нарисовала рыбу, которая плавает свободно, не соблюдая границ. Ядранка Лацкович благодарна фестивалю за то, что он напоминает всем о достоинствах Балкан:

"Я рекомендую приехать к нам и насладиться едой, природой и музыкой. У нас столько разнообразия!"

Balkan Trafik! как всегда вносит разнообразие в брюссельскую жизнь. Оно особенно ценится сейчас, когда передвижение по Европе ограничено. Но и сам фестиваль обогатился новым опытом международного общения.