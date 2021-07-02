Культурные адреса лета - 20211

"Огниво" как дизайнерская модель

В датском Осенде открыт обновленный музей сказок Ганса Христиана Андерсена. Большая часть экспозиции размешена под землей - так, по задумке японского архитектора Кэнгго Кумы, рождается волшебное пространство андерсеновского сада. Мастер признался, что нашел вдохновение в сказке "Огниво", по его словам, дизайн музея копирует стилистический метод Андерсена, когда совсем маленький мирок внезапно расширяется до большой вселенной.

Пуччини в Вероне

Лето в Вероне - синоним оперного фестиваля. Площадкой для лучших голосов становится огромный римский амфитеатр, способный вместить до 15 тысяч зрителей. В афишах сезона в числе прочего значатся оперы Пуччини, Верди, Масканьи и гала-концерт Пласидо Доминго. Фестиваль продлится до 4 сентября.

Бэнкси в промзоне

До 10 июля во французском Гриньи, южном пригороде Парида, открыта выствака Бэнкси. Экспозиция разместилась не в престижном музее или арт-центре, а прямо посреди промзоны. Атмосфера Гриньи - в духе самогго Бэнкси Экспозиция организована с опорой на 223 работы из личной коллекции Франсуа Бернардино. Он таким образом принял участие в проекте "Искусство в кварталы".