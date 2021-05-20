Евросоюз поможет культуре оправиться от коронавируса. До 2027 года на реализацию проектов в данной сфере будет выделено 2,5 млрд евро. Европейские депутаты проголосовали за увеличение финансирования почти в два раза по сравнению с предыдущей шестилеткой.

Программа Creative Europe коснется сотрудников музеев, музыкантов, профессионалов кино - всех тех, кто из-за пандемии и отмены тысяч мероприятий остался без работы.

"После продолжавшихся несколько лет дискуссий мы, наконец, достигли очень важного соглашения. Мы посылаем сигнал гражданам, занятым в сфере культуры, креативной индустрии. Это крупнейшая программа поддержки творческих работников, с самым большим бюджетом. В ближайшие годы Европейский Союз потратит на культуру столько, сколько еще не тратил никогда", - отмечает депутат Европарламента Томаш Франковский.

В первую очередь, финансирование получат различные трансграничные музыкальные, литературные, архитектурные проекты. Но на наибольшую поддержку - почти в 1,5 млрд евро - может рассчитывать киноиндустрия и аудиовизуальная индустрия. Речь идет, в частности, о продвижении европейских фильмов внутри ЕС и за его пределами.

Евродепутат Массимилиано Смерильо говорит: "Это были два года непростых переговоров с Евросоветом, Еврокомиссией. Новые трудности возникли на фоне пандемии. Потому не все самые сложные проблемы решены к настоящему моменту. Но мы вполне довольны. 2,5 миллиарда евро - это важный сигнал, контртренд. Впервые Европарламент меняет тенденцию и инвестирует в данную сферу. Культура не только заботится о душе, это еще и производственная система".

Особое внимание евродепутаты намерены уделить участию в ней женских талантов. Подавляющее большинство руководящих должностей в театрах, музеях, цирках по-прежнему занимают мужчины.