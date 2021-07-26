Олимпийский дневник: золотые медали Токио

В четвертый соревновательный день Олимпиады в Токио представитель Норвегии Кристиан Блумменфельт завоевал золотую медаль в соревнованиях по триатлону. Он преодолел дистанцию за 1 час 45 минут 4 секунды. 27-летний Блумменфельт принес Норвегии первую олимпийскую награду в триатлоне. Второе место занял британец Алекс Йи, третьим финишировал представитель Новой Зеландии Хейден Уайлд .

Японка Момидзи Нисия стала олимпийской чемпионкой по скейтбордингу, победив в дисциплине "стрит". Нисия принесла сборной Японии шестую золотую медаль на Играх в Токио. Она выиграла золото в возрасте 13 лет и 330 дней, став третьей в списке самых молодых чемпионов Олимпийских игр. Серебро получила бразильянка Райсса Лил, бронзу - японка Фуна Накаяма

Первую олимпийскую медаль в своей карьере завоевала 20-летняя австралийска Ариарне Титмус. В плавании на дистанции 400 метров вольным стилем, спортсменка установила новый олимпийский рекорд. Победительница преодолела дистанцию за 3 минуты 56,59 секунды. Второе место у американки Кэти Ледеки. Третье - у китаянки Ли Бинцзе.

Британский велосипедист Томас Пидкок стал победителем в заезде по пересеченной местности в соревнованиях по маунтинбайку. Дистанцию в более чем 28 километров атлет прошел за 1 час 25 минут 14 секунд. 21-летний Пидкок вышел вперед в середине трассы и уже не терял лидерство, финишировав впереди швейцарца Матиаса Флюкигера и Давида Валеро Серрано из Испании.