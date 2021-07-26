Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова выразила сожаление, что в угоду телевизионным компаниям пловцы на Олимпиаде в Токио вынуждены выступать в решающих заплывах в утреннее время. Об этом она заявила в понедельник, после выхода в финал на дистанции 100 метров брассом, где показала пятое время.

"К сожалению, в нашем мире деньги решают все, и на спортсменов, причем не только в нашей стране, глубоко... Если бы это было вечером, то результаты были бы намного выше, - сказала спортсменка. - Думаю, мировые рекорды [бы - прим.ред.] штамповались"...

"Да, утром действительно тяжело, о чем говорят результаты на всех дистанциях, - продолжила Ефимова. - Тем более вчера мы вечером только закончили [предварительные заплывы - прим.ред.], а уже утром надо рано вставать. Сколько бы ты не тренировался по утрам перед Олимпиадой, все равно не идет результат, который бы хотелось. Если бы попозже днём были финалы, то было бы лучше, но что поделать, все в одинаковых условиях".

Евгения Чикунова на дистанции 200 метров брассом в Будапеште, Чемпионат Европы по водным видам спорта, май 2021 г. Petr David Josek/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Утренние финалы на Олимпийских играх в Токио негативно сказываются на результатах пловцов, согласилась с Юлией Ефимовой чемпионка России Евгения Чикунова. В понедельник она вышла в финал с шестым временем.

"Почему у всех слабое время? Очень просто ответить - мы плывем утром, а утром никто не плывет быстро, - сказала Чикунова. - А тут на Олимпиаде сделали так, что мы плывем утром полуфиналы и финалы, еще в Пекине в 2008 году так было. Плыть утром очень тяжело, поэтому такие результаты, в том числе и у меня. Да, мы делали скоростную работу утром. Но все равно старты с утра получаются медленнее", - отметила она. Финал на дистанции 100 метров брассом пройдет во вторник.

МОК: "Учитывать требования бродкастеров выгодно и спортсменам"

Глава пресс-службы МОК Марк Адамс ответил на критику Ефимовой и Чикуновой, что "нужно учитывать требования бродкастеров. Это выгодно не только вещателям, но и спортсменам".

"Не первый раз мы слышим такую критику. Увы, не было внесено никаких изменений. Они не могут выбрать времени для тренировок и настроиться. Конечно, спортсмены хотят быть более производительными, но в то же время нужно учитывать требования бродкастеров, которые продвигают спортсменов. Нужно учитывать техническую сторону. Это выгодно не только вещателям, но и спортсменам», – пояснил Адамс.

Конечно, спортсмены хотят быть более производительными, но в то же время нужно учитывать требования бродкастеров, которые продвигают спортсменов Марк Адамс пресс-секретарь МОК

Все пловцы изначально знали, что финалы олимпийских соревнований будут проходить в утреннее время, и могли построить подготовку с учетом этого, - ответил российским пловчихам исполнительный директор Олимпийской службы вещания (OBS) Яннис Эксархос.

"Мы консультировались по этому вопросу с FINA (Международная федерация плавания - прим.ред.), такое не впервые. Раньше соревнования так проводились на Олимпийских играх в Пекине, на чемпионате мира в Южной Корее, такие вопросы были согласованы. Спортсмены в курсе и специально готовились к этому, - сказал Эксархос, отвечая на вопрос ТАСС. - Что касается мировых рекордов, то мы посмотрим, как дело будет потом".

Руководитель OBS отметил важность сотрудничества мирового спорта с телевещателями. "Это выгодно всем, включая спортсменов. И это касается множества олимпийских видов, так как есть возможность вовлечения нового поколения в такие виды, как плавание. Мы сотрудничаем с вещателями по созданию новых программ, обсуждаем в том числе сохранение полового равноправия", - заключил Эксархос.