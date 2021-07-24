Олимпиада в Токио: болельщики поддерживают атлетов из дома

Японские болельщики устраиваются перед телевизорами, чтобы посмотреть олимпийские соревнования. Игры в Токио проходят не только без зрителей из-за границы: местных болельщиков тоже пустят далеко не на все стадионы.

Церемония открытия Олимпиады не стала исключением: с трибун её смогли посмотреть только 950 официальных лиц, включая императора Нарухито.

"Кажется, что мы поддерживаем не только Японию, но и саму идею Олимпийских игр. Мы все создаем атмосферу и чувство единения", — рассказала болельщица из Токио Ю Тозука.

Киоко Ишикава следит за Олимпийскими играми уже 30 лет. Впервые она приехала поболеть за японскую сборную в Барселону в 1992 году. С тех пор она успела побывать еще на шести Олимпиадах. Но из-за пандемии этим летом она организовала онлайн-вечеринку с национальными костюмами и совместным просмотром церемонии открытия.

Страна-хозяйка следующей летней Олимпиады Франция открыла фан-зону в садах Трокадеро, у подножия Эйфелевой башни. Правда, пускают туда только с прививкой или ПЦР-тестом.

Олимпийская фан-зона открылась и в Лондоне. Кроме просмотра соревнований местные болельщики могут попробовать забраться на 40-метровую стену для скалолазания, поиграть в настольный теннис, позаниматься на велотренажере, а также сделать фотографии в фотозоне.