Борьба с допингом или политические игры? | #Куб

Российские спортсмены вновь оказались под угрозой массовой дисквалификации из-за допингового скандала. Москва заявляет о политизации этого вопроса, международные эксперты говорят о недоверии Российской системе борьбы с допингом. За резонансом, который вызвали рекомендации комитета WADA, мы наблюдаем в «Кубе».

Речь идет о политизации этого вопроса для «выдавливания» России. Есть такой термин – недобросовестная конкуренция. Здесь, честно говоря, уже идет борьба без правил, может быть, даже уже и война. Политизация этого вопроса, использование политических методов – всё это недопустимо. Мария Захарова официальный представитель МИД России

Рассуждения о политике в спорте и об антироссийском лобби активизировались после того, как комитет о соответствии Всемирного антидопингового агентства рекомендовал лишить аккредитации РУСАДА — основанием для этого стали новые обвинения в фальсификации материалов проверки спортсменов. В сообщении WADA говорится о манипуляциях с базой данных, которую в рамках условий восстановления статуса российского антидопингового агентства Москва обязана передавать для международного аудита: «Данные из Москвы не являются ни полными, ни достоверными».

Бывший замглавы WADA, а ныне руководитель международной организации спортсменов Global Athlete Роб Кёлер пишет, что у России было много возможностей исправить все недочёты, но Москва этим не воспользовалась. «Не было сделано серьёзных выводов из истории с узаконенным допингом», — сетует Кёлер и призывает WADA действовать жёстко: «Изменения произойдут лишь тогда, когда WADA покажет, что махинации на таком уровне никогда не останутся безнаказанными».

Комитет ВАДА предложил ввести ряд санкций против российского спорта, в частности, ограничить допуск спортсменов к соревнованиям и лишить страну права проведения международных спортивных мероприятий. В Американском антидопинговом агентстве считает, что этого недостаточно.

Руководитель USADA Трэвис Тайгарт назвал действия Москвы «мошенничеством и издевательством» и потребовал решительно отстранить всех российских спортсменов от участия в Олимпийских играх — насколько позволяют правила. По его словам, всё равно невозможно установить, кто из них не употреблял допинг: «Такой решительный ответ может привлечь внимание России, изменить её поведение и защитить чистых спортсменов, которые будут соревноваться в Токио, а также будущие поколения спортсменов в России…»

«Давайте подождём»

Спортсмены — члены профильного думского комитета отказываются комментировать происходящее и советуют дождаться решения исполкома ВАДА 9 декабря. В правительстве говорят о подготовке ответа на возможные санкции, речь идёт в том числе о перспективах разбирательства в спортивном арбитражном суде.

Считаю, что у РУСАДА достаточно юридических оснований, чтобы оказать защиту российскому спорту. В том числе юридических. Если РУСАДА будет оспаривать это решение, то рассмотрение перейдет в плоскость Спортивного арбитражного суда, где уже будут заново рассмотрены доказательства, опрошены эксперты. И я уверен, что наши эксперты найдут достаточно аргументов, чтобы ответить на многие вопросы Павел Колобков министр спорта России

Блогер и обозреватель сайта Sports.ru Кирилл Шулика предостерегает российские власти от излишне жёстких комментариев и обращает внимание на непоследовательность официальной позиции. «Базу антидопинговой лаборатории не взламывали, хотя российская сторона силами Минспорта признала, что взламывали, а это все русофобия», — пишет он и предупреждает: «Таким темпами можно нарваться на реальный бан в мировом спорте без всяких нейтральных статусов».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова: «Речь идет о политизации этого вопроса для выдавливания России. Есть... Publiée par Кирилл Шулика sur Jeudi 28 novembre 2019

А вот коммунисты санкций и изоляции не боятся. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предлагает провести свои, альтернативные соревнования мирового уровня, аналог советских Игр доброй воли.

Спорт или политика?

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