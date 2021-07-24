Токио: дебют сёрфинга и скейтинга

Сёрфинг и скейтинг — среди нескольких видов спорта, которые дебютируют на Олимпийских играх в Токио.

Сёрфингисты разыграют два комплекта наград — среди 20 мужчин и 20 женщин. Несмотря на планы построить бассейн с искусственной волной, организаторы остановились на естественных условиях. Соревнования пройдут в Чибе — на одном из крупнейших и популярнейших сёрфинг-спотов Японии.

Карисса Мур, чемпионка мира:

"Я невероятно рада поехать на Олимпиаду, это большая честь. А тем более — на Олимпиаду, где сёрфинг будет представлен впервые. Когда я была юной, я о таком даже не мечтала, это было просто невозможно. И только несколько лет назад предложение было одобрено. Это очень круто — что сёрфинг получил признание на высочайшем уровне".

Скейтинг, как считается, "вышел" из сёрфинга, первыми скейтами были "морские" доски с колёсиками. В Токио эта дисциплина оказалась очень "молодой": самая юная участница — 13-летняя британка Скай Браун. По сравнению со многими, чемпионка Австралии Хейли Уилсон — ветеран в свои неполные 20.

Хейли Уилсон, чемпионка Австралии:

"Очень круто, что среди нас так много молодёжи, которая двигает спорт вперёд. Я сама когда-то была самой молодой среди участников Экстремальных игр и Уличной лиги, мне было 15. Сегодня приходят 11-12-летние и выигрывают на Экстремальных играх золото. И я очень рада такому прогрессу."

Правда, не все представители сёрфинга и скейтинга довольны "олимпийским" решением. По их мнению, это скорее экстремальные развлечения, где не может быть жёстких правил. А многие опасаются, что неподготовленным зрителям наблюдать за этими дисциплинами будет попросту неинтересно.