Токио: противоречия обостряются

За несколько часов до официального открытия Олимпиады в Токио и по всей Японии лишь обостряются противоречия из-за самого факта её проведения. Те, кто "за", наблюдали за окончанием эстафеты Олимпийского огня: они счастливы, что Игры всё же состоятся, хоть и на год позже:

_"Очень впечатляюще. Теперь действительно похоже на Олимпийские игры".

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"Всё очень сложно из-за коронавируса. Но поскольку у нас в Японии есть такая редкая возможность, то нужно сделать всё наилучшим образом, несмотря на трудности".

В то же самое время противники Игр устроили демонстрацию в центре японской столицы. Они называют проведение соревнований безответственным решением — хоть организаторы и уверяют, что ввели максимально возможные меры безопасности.

"Это попросту неэтично — устраивать такое собиытие, в Токио приезжают более 10 тысяч атлетов, и все сконцентрированы тут. Я просто не верю, что правительство позволило такому произойти".

Подавляющее большинство соревнований пройдут вообще без зрителей, а спортсмены обязаны приехать не раньше чем за пять дней до своего выступления и уехать максимум через два дня.